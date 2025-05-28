Володимир Путін. Фото: Інтерфакс

Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава Кремля Володимир Путін висунув чотири ключові умови для припинення війни в Україні.

Як повідомляє видання, ці вимоги були озвучені після телефонної розмови Путіна із президентом США Дональдом Трампом.

Серед умов, названих Кремлем:

Гарантії неприєднання України до НАТО. Путін вимагає від Заходу офіційного письмового зобов'язання про припинення розширення НАТО на схід, особливо за винятком членства України, Грузії та Молдови в альянсі.

Визнання нейтрального статусу України. Москва наполягає на тому, щоб Україна закріпила свій нейтральний та позаблоковий статус, відмовившись від військових союзів.

Часткове зняття санкцій та розморожування активів. Росія вимагає часткового зняття західних санкцій, включаючи розморожування російських суверенних активів.

Захист російськомовного населення України. Путін наполягає на наданні гарантій захисту прав російськомовного населення України.

Видання зазначає, що українські та європейські офіційні особи висловлюють скептицизм щодо щирості намірів Москви, особливо на тлі бойових дій, що тривають, і посилення російських позицій на фронті.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом оголосять про новий раунд переговорів між Росією та Україною. Про це під час Міжнародної зустрічі найвищих представників з питань безпеки заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.