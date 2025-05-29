Авіація ЗСУ вдарила по штабу РФ в окупованому Бахмуті

Удар авіабомб AASM HAMMER по КП окупантів. Фото: кадр із відео

Авіація Збройних сил України знищила російський командний пункт у тимчасово окупованому Бахмуті. Про це повідомили українські військові льотчики в блозі «Соняшник».



На опублікованому відео зафіксовано авіаудар по триповерховій будівлі, розташованій у житловому секторі міста. Удар було завдано із застосуванням високоточних керованих авіабомб AASM HAMMER.



Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по 11 районах зосередження живої сили, озброєння і техніки противника, одному пункту управління БПЛА і двом артилерійським засобам ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські військові знешкодили одну бойову броньовану машину та 31 артилерійську систему.







Крім того, ЗСУ збили 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та знищили 56 одиниць автомобільної техніки окупантів.