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«Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки

29 травня 2025, 21:17

«Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки

«Війна не питає, де ти впав»: як команда «Плацдарм» знаходить тіла загиблих навіть за роки

У селі Долина на Донеччині команда «Плацдарм» виявила останки солдата РФ. Пошуковці під керівництвом Олексія Юкова знаходять загиблих навіть через роки після боїв.

У селі Долина на межі Донецької та Харківської областей — там, де у 2022 році Збройні сили України зупинили наступ росіян — сьогодні знову працює тиша. Але вона не означає спокій. Сюди приїхала пошукова група «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, щоб відшукати останки загиблих. І цього разу — успішно.

«Місцеві побачили кістки, кажуть — схожі на людські. Чорт його знає. Тому приїхали, почали дивитися, а й справді — воронка, а в ній людина», — розповідає керівник групи.

2022 рік. Висота, за яку йшли запеклі бої

Саме на цій висоті 81-ша та 95-та бригади ЗСУ стримували наступ російських сил, які намагалися прорватися до Слов’янська та Краматорська. Вуличні бої, зачистки, авіація — усе, що супроводжує повноцінну війну.

«Вони якраз підіймалися сюди. Штурмували висоту. Ми вже тут три тіла забрали, і ще багато залишилося. У селі — в підвалах, у будинках, просто на вулиці валялися... Як воно є на війні. Людське життя — нічого не варте. Люди настільки звикли, що не звертають уваги», — ділиться Юков.

«Їздили під обстрілами, щоб забрати загиблих»

Олексій згадує події 2022-го як пекло: «По нас стріляли, а ми на “Козаку” з хлопцями в ліс їхали забирати тіла. А “русня” довбила по нас. Проскакували по яру, забирали й назад. Таке було. Але всі живі, всі здорові».

Сьогодні це зробити значно важче. Небезпека чатує звідусіль.

«Щойно вилізеш — вже гуде над тобою. Або скид, або FPV. І починається полювання. Переміщаєшся з нори в нору. Іноді видно — на тіло одягали рукавички, щоб хоч якось забрати, бо запах був страшний».

Як упізнають тіло: фрагменти форми, спорядження, сліди бою

Перш ніж торкатися тіла, Олексій використовує спеціальний інструмент — «кішку».

«Раптом заміноване. Робимо “кішку”, щоб забезпечити безпеку. На рахунок три — рухаю. Один. Два. Три. Чекаємо... Все!»

Цього разу під останками нічого не було. Можна працювати далі.

Чи заміноване тіло? — Використовують «кішку»

Перш ніж торкатися тіла, Олексій використовує спеціальний інструмент — «кішку»:

«Раптом заміновано. Кидаємо "кішку", щоб убезпечити. На рахунок три – тягну. Раз. Два. Три. Чекаємо... Все!».

На цей раз під останками нічого не виявилося. Можна продовжувати роботу.

Крит — собака, яка знаходить навіть те, що заховано під землею

Визначити місце поховання допомагає німецька вівчарка на прізвисько Крит. Вона стала частиною команди кілька років тому.

«Це тварина, яка знаходить все мертве. Кістка — за запахом. Ось, дивись — копито. Це не людина».

Обмін загиблими — акт гуманності на війні

Після ідентифікації тіла передають для обміну російській стороні.

«Ми передаємо їхніх, вони — наших. Але нас не пускають на ті території, щоб забрати наших. Такий порядок. Неправильний, але такий».

Хто такий Олексій Юков

Олексій Юков — керівник пошуково-розшукової групи «Плацдарм», яка займається ексгумацією тіл загиблих українських військових, цивільних та окупантів. Має 24-річний досвід у пошуковій справі: до повномасштабної війни займався розкопками часів Другої світової. Пошуковці групи сертифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Після 2022 року команда «Плацдарм» виявила та передала на ідентифікацію понад 2000 тіл. Їхня робота — це остання надія для родичів, які роками не мають звістки про своїх рідних.

У квітні до України вдалося повернути тіла 909 загиблих бійців.

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