Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM

Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео

Пілот 39-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України знищив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомляється у блозі «Соняшник».



Зазначається, що льотчик на винищувачі Су-27, виконуючи завдання ударної групи, грамотно відпрацював по ворожій цілі — це його перша підтверджена перемога.



За попередніми даними, удар було завдано американською високошвидкісною протирадіолокаційною ракетою HARM.

Загалом за минулу добу втрати російських військ склали 1140 осіб особового складу. Крім того, українські захисники знищили:

2 танки,

7 бойових броньованих машин,

48 артилерійських систем,

2 засоби ППО,

137 одиниць автомобільної техніки,

2 одиниці спеціальної техніки.

Також було збито 256 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 3 ракети.