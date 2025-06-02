Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM

02 червня 2025, 14:44

Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM

Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео

Пілот 39-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України знищив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомляється у блозі «Соняшник».

Зазначається, що льотчик на винищувачі Су-27, виконуючи завдання ударної групи, грамотно відпрацював по ворожій цілі — це його перша підтверджена перемога.

За попередніми даними, удар було завдано американською високошвидкісною протирадіолокаційною ракетою HARM.

Загалом за минулу добу втрати російських військ склали 1140 осіб особового складу. Крім того, українські захисники знищили:

  • 2 танки,
  • 7 бойових броньованих машин,
  • 48 артилерійських систем,
  • 2 засоби ППО,
  • 137 одиниць автомобільної техніки,
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було збито 256 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 3 ракети.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
авіаудари по техніці РФ ракета HARM СУ-27 ЗСУ удар по ЗРК РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:14
Головне за день: Захоплення чотирьох сіл на Сумщині. Німеччина заперечує нові рішення щодо зброї
усі новини
15:14
У Тольятті дітям вручили шеврони ПВК «Вагнер»
14:52
Суд у Росії призначив 16 років колонії українському військовому
14:44
Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM
14:27
Операція «Павутина»: Росія розшукує уродженця Донецька за атаку на стратегічні авіабази
13:46
Краматорськ вранці потрапив під обстріл: є пошкодження
13:38
Російські дрони атакують Дружківку на Костянтинівському напрямі
13:36
Спецоперація «Павутина»: Малюк розповів, як Україна уразила авіацію РФ
13:31
ЗС РФ окупували село на Сумщині та просунулися на Донеччині — DeepState
12:40
Атака дронів на аеродроми РФ: відомо, скільки літаків було знищено
12:04
На Харківщині ракета РФ пробила трасу: величезна воронка
12:02
Операція «Павутина»: у Челябінську шукають слід складу дронів для України
11:21
Сили оборони знищили САУ «Гвоздика» на Покровському напрямку
10:48
Росіяни за добу обстріляли Донеччину понад 20 разів: Філашкін показав наслідки
10:42
Росіяни вбили п'ятьох мирних жителів на Запоріжжі
10:40
Дитина поранена під час обстрілу Херсона з боку ЗС РФ
10:23
Російські окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є жертва та поранені
10:07
Консерватори прийшли: Навроцький переміг на виборах президента Польщі
10:04
Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ за добу на Донеччині
09:35
РФ вдарила по центру Слов`янська: пошкоджено будівлі та житловий будинок
09:09
Супутникові знімки атаки СБУ: знищено 8 літаків на авіабазі в Іркутській області
усі новини
ВІДЕО
Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM
02 червня, 14:44
Момент удару по САУ «Гвоздика». Фото: кадр із відео Сили оборони знищили САУ «Гвоздика» на Покровському напрямку
02 червня, 11:21
Результат обстрілу Херсона. Фото: кадр із відео Дитина поранена під час обстрілу Херсона з боку ЗС РФ
02 червня, 10:40
Вражено понад 40 літаків РФ. Фото: скриншот Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російські військові аеродроми
01 червня, 14:58
Партизани порушили логістику окупантів. Фото: Атеш Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
01 червня, 10:18
Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ► Величезні вирви на городах: російський ФАБ ударив по приватному сектору Слов'янська ►
31 травня, 16:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір