Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM

Пілот 39-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України знищив російський зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомляється у блозі «Соняшник».
Зазначається, що льотчик на винищувачі Су-27, виконуючи завдання ударної групи, грамотно відпрацював по ворожій цілі — це його перша підтверджена перемога.
За попередніми даними, удар було завдано американською високошвидкісною протирадіолокаційною ракетою HARM.
Загалом за минулу добу втрати російських військ склали 1140 осіб особового складу. Крім того, українські захисники знищили:
Також було збито 256 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 3 ракети.
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