У Дружківці відкрили нову свердловину з питною водою

У Дружківці з'явилася ще одна свердловина. Фото: Андрій Панков

У Дружківці Донецької області 4 червня запустили нову свердловину. Це сталося завдяки підтримці фонду «Схід SOS» у рамках проєкту комплексної гуманітарної допомоги, що реалізується за сприяння Diakonie Katastrophenhilfe та фінансується МЗС Німеччини. Про це повідомив начальник Дружківської МВА Андрій Панков.



За його словами, до свердловини під'єднано сучасну систему очищення води «Wise Water» зі зворотним осмосом і фільтрацією. Обладнання надано містом Ріджфілд (США) через фонд Ukraine Aid International.



Водопункт розташований у зручному місці – неподалік багатоповерхових будинків. Його потужність — до 7 кубометрів чистої питної води на годину.



«Одне із найболючіших питань для Дружківської громади — це забезпечення питною водою. Проблема не нова, але війна зробила її ще складнішою: зношені мережі, регулярні обстріли, постійні ризики для ремонтних бригад. Розумію, наскільки це важливо для людей, тож питання водопостачання є для мене особистим пріоритетом», — зазначив він.





Раніше ми писали, що Олександрівська громада на Донеччині отримала 14 установок очищення води. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, громаді допомогли кілька міжнародних організацій: Water Mission, Карітас, USAID.