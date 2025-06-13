Росіяни вдарили по храму у Мирнограді — приміщення вигоріло

Росіяни атакували храм у Мирнограді. Фото: ТГ-канал Покровського вікаріатства

Російська армія у четвер, 13 червня, обстріляла Мирноград Донецької області. Під удар потрапив храм святого великомученика Пантелеймона. Про це повідомили у пресслужбі Покровського вікаріатства.



Як зазначається, росіяни вдарили з артилерії.



«Внаслідок влучення двох мін святиня зазнала значних руйнувань — внутрішнє приміщення вигоріло», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що в селі Новотроїцьке внаслідок російських обстрілів знищено пам'ятник дерев'яної церковної архітектури — Свято-Вознесенський храм.

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