Вночі в центрі Краматорська пролунав вибух: повідомляють про атаку дрона

Російський безпілотник вночі вдарив по центру Краматорська Донецької області. Фото із соцмереж

У ніч проти понеділка, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що вибух пролунав у центрі міста, біля одного із відділень «Нової пошти».

У місцевих пабликах з'явилися фотографії, ймовірно, з місця удару.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня пролунав вибух в одній із кімнат будинку №18 на вулиці Академічній у Краматорську, де розташований місцевий гуртожиток. Один із постраждалих, 15-річний хлопець, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного підлітка борються лікарі.