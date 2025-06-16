Вночі в центрі Краматорська пролунав вибух: повідомляють про атаку дрона

У ніч проти понеділка, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
Зазначається, що вибух пролунав у центрі міста, біля одного із відділень «Нової пошти».
У місцевих пабликах з'явилися фотографії, ймовірно, з місця удару.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня пролунав вибух в одній із кімнат будинку №18 на вулиці Академічній у Краматорську, де розташований місцевий гуртожиток. Один із постраждалих, 15-річний хлопець, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного підлітка борються лікарі.
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