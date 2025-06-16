Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Вночі в центрі Краматорська пролунав вибух: повідомляють про атаку дрона

16 червня 2025, 08:43

Вночі в центрі Краматорська пролунав вибух: повідомляють про атаку дрона

Російський безпілотник вночі вдарив по центру Краматорська Донецької області. Фото із соцмереж Російський безпілотник вночі вдарив по центру Краматорська Донецької області. Фото із соцмереж

У ніч проти понеділка, 16 червня, близько 02:45 місто Краматорськ Донецької області було атаковане ударним безпілотником. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що вибух пролунав у центрі міста, біля одного із відділень «Нової пошти».

У місцевих пабликах з'явилися фотографії, ймовірно, з місця удару.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 червня пролунав вибух в одній із кімнат будинку №18 на вулиці Академічній у Краматорську, де розташований місцевий гуртожиток. Один із постраждалих, 15-річний хлопець, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного підлітка борються лікарі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Вибух Атака БПЛА

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:10
Українські пілоти знищили триколор на Луганщині
13:55
У Луганську помітили «вбиту» маршрутку: обурення місцевих через ціни та якість
17:25
«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян
15:40
Окупованим Маріуполем керуватиме росіянин, замішаний у корупційних схемах: що відомо про Кольцова
15:15
МіГ-29 ЗСУ вдарив по пункту управління дронами РФ
12:00
Вибухи в Криму: пошкоджено ЗРК і є втрати в окупантів
10:10
На шахтах окупованої Луганщини виникають проблеми через російських інвесторів: в ОВА розповіли подробиці
20:50
Унікальну мозаїку Алли Горської «Боривітер», зруйновану в Маріуполі, відтворили в Києві
17:15
Студентів та пенсіонерів Криму залучили робити комплектуючі для дронів, щоб убивати херсонців
14:29
Партизани «АНТИСМЕРШ» спалили авто військової поліції РФ у Херсонській області
15:53
В окупованій Луганській області підвищать тарифи на комунальні послуги. Що відомо
13:50
На окупованій Луганщині закрили копанку — вона не платила до казни «ЛНР»
12:47
Росіяни налагодили виробництво та збут «солі» для мешканців окупованих міст
12:12
Окупанти не пускають людей в укриття на ТОТ — Жовта Стрічка
11:10
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління БПЛА РФ на ТОТ
21:21
На окупованій Луганщині гострий дефіцит кадрів у «державних та муніципальних установах». Що відомо
17:08
Щонайменше сотню українських випускників вивезено на «університетські зміни» до Росії
16:32
Декілька російських офіцерів і сержантів безслідно зникли в Бердянську — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизани знищили авто з РЕБ операторів дронів РФ у Мелітополі
21:50
Росія примусово кидає на штурми «співробітників військової комендатури ЛНР» – «АТЕШ»
усі новини
09:02
У Повітряних силах ЗСУ розповіли про кількість збитих за ніч безпілотників
08:43
Вночі в центрі Краматорська пролунав вибух: повідомляють про атаку дрона
17:37
Росія посилила атаки: гарячі ділянки фронту на 15 червня — Генштаб ЗСУ
16:48
Росія масово застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку — бригада «Рубіж»
15:53
У Татарстані уламки БПЛА потрапили КПП заводу: є жертви
15:10
Українські пілоти знищили триколор на Луганщині
14:20
Ізраїль знищив завод з виробництва дронів Shahed в Ірані
13:33
Україна отримала тіла 1200 загиблих, переданих Росією
12:58
Донеччина: під обстрілами Покровськ, Костянтинівка та Сіверськ
12:19
Атака ГУР на підстанцію в Калінінграді — пошкоджені об'єкти ВПК
11:26
Режим загрози оголошено в Татарстані: безпілотники помітили біля воєнного заводу в Єлабузі
10:37
Кременчук під ударом: застосовані «Кинджали», «Калібри» та Shahed
09:25
ЗСУ відбивають штурми на східному фронті: понад 140 атак за добу
08:05
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях — DeepState
18:07
Вибух у Краматорську: загинув підліток, двоє — у важкому стані
17:31
Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки — DeepState
16:55
Росіяни відрізали палець полоненому зі Слов'янська: «Він тобі не потрібен»
15:55
ЗСУ скинули HAMMER по штурмовиках РФ: відео з кабіни пілота
15:15
З полону звільнені поранені, хворі та молоді бійці
14:18
Згоріли «Панцирь», «Бук» та «Імбірь»: удар ГУР по ППО РФ
усі новини
ВІДЕО
У Татарстані уламки БПЛА потрапили КПП заводу: є жертви У Татарстані уламки БПЛА потрапили КПП заводу: є жертви
15 червня, 15:53
Українські пілоти знищили триколор на Луганщині Українські пілоти знищили триколор на Луганщині
15 червня, 15:10
Атака ГУР на підстанцію в Калінінграді — пошкоджені об'єкти ВПК Атака ГУР на підстанцію в Калінінграді — пошкоджені об'єкти ВПК
15 червня, 12:19
Режим загрози оголошено в Татарстані: безпілотники помітили біля воєнного заводу в Єлабузі Режим загрози оголошено в Татарстані: безпілотники помітили біля воєнного заводу в Єлабузі
15 червня, 11:26
Військовому, родом зі Слов'янська окупанти відрізали палець. Фото: кадр із відео Росіяни відрізали палець полоненому зі Слов'янська: «Він тобі не потрібен»
14 червня, 16:55
Удар авіабомб AASM HAMMER по штурмовиках РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ скинули HAMMER по штурмовиках РФ: відео з кабіни пілота
14 червня, 15:55

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір