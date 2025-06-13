«ДНР» намагається приховати удар по окупантах на трасі в Макіївці: що відомо про втрати росіян

Окупаційна адміністрація «ДНР» приховує повну інформацію про ранковий удар по Макіївці, внаслідок якого постраждали російські військові.



У російських ЗМІ та проросійських пабликах вранці 13 червня з'явилися повідомлення про загибель мирних мешканців внаслідок удару по трасі у Гірницькому районі окупованої Макіївки.

Легкове авто, в якому знаходилися дві людини, справді потрапило під удар. Чоловік і жінка загинули — на цьому наголошує російська пропаганда. Таким чином РФ намагається звинуватити українські Сили оборони у невиборчих обстрілах із цивільного населення.

При цьому ЗМІ РФ не згадують про те, що в Макіївці також на трасі під удар потрапили щонайменше 4 автобуси та кілька військових вантажних авто, які окупанти використовують у військових цілях. Ця техніка спалахнула — густий дим бачили жителі міста. На обстріляній легковій машині немає слідів горіння.

Telegram-канал Supernova+ опублікував відео з місця удару по військовій техніці РФ. Якщо зіставити фото з місця удару по цивільному авто та відео удару по військовій техніці, можна зробити висновок, що ці дві події сталися недалеко одна від одної.

За даними Supernova+, внаслідок удару загинуло понад 20 російських військових, також є поранені.

Також варто зазначити, що навколо цієї траси справді розташовані мирні селища, де мешкають люди — на цьому акцентують пропагандистські ЗМІ. Однак вони не вказують, що на мирних територіях, у полях та на трасах, розташованих поруч, а також на териконах біля селищ Макіївки, Донецька, Горлівки, Ясинуватої та інших міст Донецької області російські військові розміщують свої позиції від 2014 року.