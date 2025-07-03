Трамп та Путін розмовляли годину: подробиці телефонного діалогу

Президент Америки Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Політики спілкувалися майже годину, вони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає прокремлівське видання «ТАСС».
Як зазначив Ушаков, глава Кремля заявив про готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною, крім того, РФ не збирається «відступати від своїх цілей».
Путін і Трамп обговорили переговори у Стамбулі, які залишаться двосторонніми.
За словами Ушаков, вони не говорили про третій раунд переговорів між Україною та РФ, припинення постачання зброї США в Україну, а також можливість їхньої зустрічі.
Крім того, Трамп розповів про свій економічний законопроєкт, а Путін привітав США із Днем незалежності, заявивши про російський внесок «у становлення американської державності».
Раніше російське видання 3 липня анонсувало телефонну розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна.
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