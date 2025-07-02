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Росія змогла поповнити військовий бюджет через відмову Трампа від введення нових санкцій — NYT

02 липня 2025, 15:13

Росія змогла поповнити військовий бюджет через відмову Трампа від введення нових санкцій — NYT

Через відмову Трампа ввести нові санкції проти РФ Путін зміг поповнити військовий бюджет країни. Ілюстративне фото Через відмову Трампа ввести нові санкції проти РФ Путін зміг поповнити військовий бюджет країни. Ілюстративне фото

Відсутність нових санкцій при адміністрації Дональда Трампа призвела до того, що вже введені санкції стали менш ефективними, і це дозволило Росії отримати гроші та обладнання, необхідні для продовження війни в Україні, пише американське видання The New York Times.

У статті зазначається, що адміністрація Джо Байдена запровадила понад 6200 санкцій, націлених, зокрема, на боротьбу зі схемами щодо ухилення від санкцій. В останні тижні його перебування на посаді президента було введено втричі більше санкцій, ніж у середньому запроваджувалося щомісяця до цього.

Проте ефект від санкцій, запроваджених за минулої американської адміністрації, скорочується, випливає з аналізу газети.

Журналісти виявили понад 130 компаній у Китаї та Гонконгу, які повідомляють про продаж підсанкційних чіпів до Росії, і жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Як приклад видання наводить зареєстровану в Гонконгу дев'ять місяців тому компанію HK GST Limited. Вона продає чіпи, необхідні для виробництва крилатих ракет. У лютому у неї з'явився сайт. Аналіз коду цього сайту та контактних даних власників домену дозволив пов'язати його з чотирма іншими компаніями та зробити висновок про те, що одні й ті самі люди створюють нові юрособи для обходу санкцій, пише NYT.

Висновки видання підтверджує економіст Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова. За її образним висловом, у разі санкцій «потрібно продовжувати бігти, щоб просто залишатися на місці».

США не лише відмовилися від запровадження нових санкцій, а й частково пом'якшили тиск на Росію, зазначає NYT.

Газета наводить як приклад зняття санкцій із дружини Бориса Ротенберга Карини у квітні, а також згортання роботи групи з виявлення російських активів KleptoCapture.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив минулого тижня, що Вашингтон поки не запроваджуватиме додаткових санкцій проти Росії, оскільки, як і раніше, хочуть мати можливість для переговорів про мирну угоду.

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