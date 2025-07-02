Росія змогла поповнити військовий бюджет через відмову Трампа від введення нових санкцій — NYT

Відсутність нових санкцій при адміністрації Дональда Трампа призвела до того, що вже введені санкції стали менш ефективними, і це дозволило Росії отримати гроші та обладнання, необхідні для продовження війни в Україні, пише американське видання The New York Times.
У статті зазначається, що адміністрація Джо Байдена запровадила понад 6200 санкцій, націлених, зокрема, на боротьбу зі схемами щодо ухилення від санкцій. В останні тижні його перебування на посаді президента було введено втричі більше санкцій, ніж у середньому запроваджувалося щомісяця до цього.
Проте ефект від санкцій, запроваджених за минулої американської адміністрації, скорочується, випливає з аналізу газети.
Журналісти виявили понад 130 компаній у Китаї та Гонконгу, які повідомляють про продаж підсанкційних чіпів до Росії, і жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.
Як приклад видання наводить зареєстровану в Гонконгу дев'ять місяців тому компанію HK GST Limited. Вона продає чіпи, необхідні для виробництва крилатих ракет. У лютому у неї з'явився сайт. Аналіз коду цього сайту та контактних даних власників домену дозволив пов'язати його з чотирма іншими компаніями та зробити висновок про те, що одні й ті самі люди створюють нові юрособи для обходу санкцій, пише NYT.
Висновки видання підтверджує економіст Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рибакова. За її образним висловом, у разі санкцій «потрібно продовжувати бігти, щоб просто залишатися на місці».
США не лише відмовилися від запровадження нових санкцій, а й частково пом'якшили тиск на Росію, зазначає NYT.
Газета наводить як приклад зняття санкцій із дружини Бориса Ротенберга Карини у квітні, а також згортання роботи групи з виявлення російських активів KleptoCapture.
Держсекретар США Марко Рубіо говорив минулого тижня, що Вашингтон поки не запроваджуватиме додаткових санкцій проти Росії, оскільки, як і раніше, хочуть мати можливість для переговорів про мирну угоду.
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