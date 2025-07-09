РФ вдарила Костянтинівку та Добропілля дронами: є жертва та постраждалі

Російські військові 9 липня вдарили по Костянтинівці та Добропіллі Донецької області. Є жертва та постраждалі. Про це повідомив Донецькій обласній військовій адміністрації Вадим Філашкін.
«У Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дроном загинула людина. Усіх п'ятеро поранених — у Добропіллі», — зазначив він.
За словами начальника адміністрації, росіяни масово атакували Добропілля дронами. Пошкоджено магазин та 7 автомобілів.
Філашкін закликав людей евакуюватися.
Раніше ми писали, що о 13:30 відбувся обстріл ударним FPV-дроном по Костянтинівці. Внаслідок російської атаки одна цивільна людина отримала поранення.
Крім того, росіяни масовано атакували Добропілля. Є інформація про «прильоти» в районі торгового комплексу «Нові ринок» та біля супермаркету.
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