Авіаудар в Краматорському районі: у ДСНС показали руйнівні наслідки

Рятувальники оприлюднили відео з місця російського авіаудару в селищі Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області, яке сталося 7 липня. З-під завалів дістали чоловіка та жінку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У відомстві уточнили, що зруйновано приватний житловий будинок, ще два — пошкоджено. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла 39-річного чоловіка та 67-річної жінки.
Рятувально-аварійні роботи завершені, вони розібрали 50 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій.
Раніше ми писали, що у селищі Олексієво-Дружківка Донецької області загинули чоловік та жінка внаслідок вечірнього обстрілу 7 липня.
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