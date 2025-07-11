На «Геранях» РФ помічено нові деталі та цинічні написи

Технічні зміни на реактивних версіях БПЛА.

На російських дронах-камікадзе типу «Герань» зафіксовано нові технічні зміни. Як повідомив військовий оглядач «Полковник ГШ», на безпілотниках з'явилися пресовані технологічні люки з додатковими ребрами жорсткості, а також посилене кріплення цих елементів на саморізи до фюзеляжу.



Імовірно, такі доопрацювання необхідні для реактивних модифікацій БПЛА «Герань-3», де міцність конструкції особливо критична через збільшену швидкість польоту.



Крім того, на одному з таких дронів було помічено цинічний напис: «для ТЦК від місцевих мешканців міста Одеса».

РФ використовує БПЛА не тільки для ударів, а й для пропаганди.

Вранці 11 липня Одеса зазнала атаки безпілотників: за попередніми даними, один із дронів влучив у будівлю Територіального центру комплектування (ТЦК).

Раніше, 8 і 9 липня, після російських атак дронами-камікадзе в Києві призупинили електронну чергу в ТЦК і СП.



Варто зазначити, що окупанти й раніше завдавали ударів по українських ТЦК — зокрема, у Кременчуці, Полтаві, Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі. Подібні написи на дронах вони нібито адресували «від місцевих жителів» різних українських міст.