Лубинец признал, что доклад о теракте в Еленовке не связан с ООН

Последствия взрыва в колонии Оленовки. Фото: t.me/pgo_gov_ua

30 июня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что группа ООН пришла к выводу: теракт в колонии в Еленовке (Оленовке) был спланирован и осуществлён Россией.

Омбудсмен разместил ссылку на полный текст расследования. Однако журналисты, изучив документ, обнаружили несоответствия. В частности, в оригинале на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict прямо сказано, что опубликованный материал «не является докладом ООН».



Как пишет «Слідство. Інфо», редакция издания обратилась за разъяснениями к команде Дмитрия Лубинца. В Офисе омбудсмена признали распространение недостоверной информации и поблагодарили журналистов за «проявленное внимание и обеспокоенность».



«Был опубликован материал, который частично основывался на данных от общественных активистов. К сожалению, Секретариат Уполномоченного не провёл должной проверки. После выявления недостоверной информации публикацию удалили. Приносим извинения за допущенную ошибку и благодарим за внимание и обеспокоенность», — говорится в ответе на запрос издания.



Также в Офисе омбудсмена пообещали усилить контроль над информацией, которая публикуется.



Сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict, по данным СМИ, создан 22 мая 2025 года, и уже через несколько дней там был опубликован доклад о трагедии в российской незаконной колонии на Донетчине. При этом больше никаких других материалов на сайте нет.



Кроме того, на ресурсе отсутствует подробная информация об организации, её деятельности и юрисдикции. Всё, что известно, — это заявление, что Центр проводит расследования нарушений международного права в зонах конфликтов, в частности в Украине и Газе, и не связан с ООН или другими государственными структурами.



Под самой публикацией указано: «Не является докладом ООН».



«Центр был основан в 2024 году и объединяет международных экспертов, предпочитающих пока не раскрывать свои имена. У нас нет постоянной штаб-квартиры. Ни один эксперт не находится в Украине или России, не является гражданином этих стран и не связан с их государственными органами», — сказано в ответе центра на запрос «Слідства. Інфо».



Также Центр сообщил о планах опубликовать отчёты о числе погибших мирных жителей в Мариуполе и о потерях украинских военных с начала полномасштабной войны до 1 июля 2025 года.



В конце письма представители организации отметили:



«Мы польщены надеждой, что журналисты (особенно те, кто называют себя расследователями), всё-таки прочтут наш доклад и, возможно, зададут вопросы по существу, на которые мы с радостью ответим».

В конце июля исполнится три года с момента убийства по меньшей мере 50 украинских военнопленных и ранения еще 151 в исправительной колонии №120 возле оккупированного поселка Оленовка Донецкой области.

В ночь на 29 июля 2022 года под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки – были ранены.

После этого власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле. Российские власти заявили, что удар нанесли ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины. На основе опросов более 50 свидетелей и выживших, а также на основе анализа видео- и фотоматериалов Управление ООН по правам человека в 2023 году пришло к выводу, что взрывы не были вызваны ракетами HIMARS. Хотя точный тип оружия и точное место его расположения определить не удалось, признаки структурных повреждений, очевидно, совпадают с траекторией двигавшегося с востока на запад снаряда.