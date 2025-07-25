На окупованій частині Донечини, сподіваючись подолати кризу з водопостачанням, розмінують водосховище у Світлодарську

У рамках роботи щодо подолання кризи з водопостачанням на окупованій території Донецької області у Світлодарську проводиться розмінування території до водосховища. Про це на своєму каналі повідомив очільник угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

«Сьогодні фіксуємо, що водовід із Вуглегірського водосховища продовжує розмінуватися. Вже понад 80% забезпечено у рамках розмінування. До 1 серпня роботу буде завершено, що дозволить прискорити проведення необхідних робіт з облаштування водоводу і відповідно до необхідного перекидання з Вуглегірського водосховища», — зазначив Пушилін.

Нагадаємо, раніше Пушилін заявив, що «для якнайшвидшого вирішення проблем з водопостачанням» окупована частина Донеччини отримає «значну підтримку» від Москви.

«За прямим дорученням нашого Президента Володимира Володимировича Путіна регіон-шеф Донецька місто Москва направляє 50 додаткових повністю укомплектованих аварійних бригад. А це 390 осіб та необхідна техніка», — повідомив Пушилін. Крім того, за його словами, буде направлено 75 водовозів.

Сьогодні складнощі з водою спостерігаються в окупованих Донецьку, Макіївці, Ясинуватій, Горлівці, Волновасі та інших містах регіону.