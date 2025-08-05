Удари дронів вивели з ладу Рязанський НПЗ: функціонує лише на 48%

Рязанський нафтопереробний завод, який належить нафтовій компанії «Роснефть», зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей після дронової атаки 2 серпня. Про це повідомили три джерела, повідомляє Reuters.



Внаслідок ударів БПЛА було зупинено дві установки первинної переробки нафти — ЕЛОУ03 із потужністю 8600 тонн на добу та ЕЛОУ-4 потужністю 11 400 тонн на добу.



Наразі на НПЗ працює встановлення первинної переробки нафти ЕЛОУ-6 потужністю 23,3 тис тонн на добу — близько 48% від загальної потужності.



Відомо, що минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти. При цьому було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизеля, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіапалива.



Раніше ми писали, що в ніч проти 2 серпня Сили оборони України завдали ударів по російським цілям. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивства та поранення громадянських мешканців.

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