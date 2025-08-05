Удары дронов вывели из строя Рязанский НПЗ: функционирует лишь на 48%

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит нефтяной компании «Роснефть», остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей после дроновой атаки 2 августа. Об это сообщили три источника, передает Reuters.



В результате ударов БПЛА были остановлены две установки первичной переработки нефти — ЭЛОУ03 с мощностью 8600 тонн в сутки и ЭЛОУ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.



Сейчас на НПЗ работает установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-6 мощностью 23,3 тыс. тонн в сутки — около 48% от общей мощности.



Известно, что в прошлом году завод переработал 13,1 миллиона тонн нефти. При этом было произведено 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизеля, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиатоплива.



Ранее мы писали, что в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийства и ранения гражданских жителей.

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