На Покровському напрямку в армії РФ діють «групи вилову»

«Група вилову» армії РФ затримує дезертира на Покровському напрямку. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Агент руху «АТЕШ» повідомив про створення в 9-й окремій мотострілецькій гвардійській бригаді РФ неформальних «груп вилову». Їх завдання — пошук і затримання військових, які самовільно залишили частину. Такі дії є незаконними, проте групи продовжують роботу.



За словами джерела, більшість особового складу цієї бригади складають жителі Донецької області. Дезертирів шукають за місцем прописки, чинять тиск на родичів і погрожують їм. Затриманих поміщають у підвали, а потім переводять до штурмових підрозділів, де кидають у бої.



Формально підрозділи направляють «для закріплення» на позиціях, але насправді їм доводиться вести штурмові дії, стикаючись з українськими військовими. Через слабку підготовку і відсутність підтримки бригада несе важкі втрати, частина військовослужбовців здається в полон.



Евакуація поранених практично відсутня: їм доводиться самостійно долати до 5 км, щоб отримати допомогу.