На навчаннях «Захід-2025» показали Ту-22М3, який пережив удар СБУ

Ту-22М3 РФ.

Під час навчань «Захід-2025» вцілілий після операції «Павутина» російський Ту-22М3 виконав бомбометання однієї авіабомби ОФАБ-250 без УМПК. Фото надзвукового ракетоносця-бомбардувальника опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



Спільні російсько-білоруські військові навчання стартували вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, в них беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета маневрів — продемонструвати силу Заходу.



Раніше СБУ оприлюднила нові кадри хронології підготовки та ударів по стратегічній авіації РФ. Нагадаємо, 1 червня спецслужба провела унікальну операцію з одночасного ураження чотирьох аеродромів в тилу Росії — «Оленья», «Іваново», «Дягілєво» і «Бєлая».

Загальні втрати російської стратегічної авіації склали 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78. Сукупна вартість знищеної техніки перевищує $7 млрд.