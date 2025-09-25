На Луганщині зрадники України отримують квартири переселенців

Джерело: t.me/sduaonline

Федеральні службовці, які працюють на окупаційну адміністрацію в угрупованні «ЛНР», будуть пріоритетно отримувати «націоналізовані» квартири і будинки українців. Про це йдеться в недавньому розпорядженні окупаційної адміністрації.



Загарбники продовжують привласнювати нерухомість, яку мешканці регіону залишили, рятуючись від російської агресії.



В Луганській ОВА акцентують: «Тепер до числа пріоритетних категорій, які мають право на чуже житло, включені федеральні службовці — люди, які зрадили Україну і погодилися працювати на ворога».



Крім того, повідомляється, що до Луганська завезли так званий «просвітницький десант» від російського військово-історичного товариства. Його учасники планують вести роботу з молоддю та педагогами.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупаційна влада всіляко просуває передачу конфіскованого житла тим, хто залишився в місті. Наприкінці грудня 2024 року Володимир Путін закликав місцевих прокремлівських чиновників припинити «притримувати» 5 тисяч порожніх квартир.