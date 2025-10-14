Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання

Монахівський кар'єр, 2025 рік. Скріншот

Монахівський кар'єр, колись популярне місце відпочинку донеччан, сьогодні стрімко перетворюється на пересохлий котлован. Після того як окупаційна влада почала використовувати його як джерело води для потреб Донецько-Макіївської агломерації, рівень води в кар'єрі катастрофічно знизився.

У серпні 2025 року окупанти завершили будівництво кілометрового водоводу із занурювальним насосом, що дозволило щодня перекачувати до 10 тисяч кубометрів води до Ханженківського водосховища. Цей проєкт був представлений як «вирішення водної кризи» у Донецьку та Макіївці, проте по суті стає джерелом екологічних ризиків.

Бездумне викачування води з кар'єру призвело до його майже повного обміління — підземні води просто не встигають заповнювати запаси, які забирає окупаційна адміністрація без жодних норм і контролю.

Втручання у природний гідрологічний баланс може призвести до ще більш серйозних наслідків: зниження рівня підземних та поверхневих вод, деградації місцевих екосистем та забруднення навколишнього середовища.

На знімках 2021 року Монахівський кар'єр — це мальовниче озеро, де відпочивали місцеві жителі.

Монахівський кар'єр, 2021 рік. Скріншот



Сьогодні — це пересохле водоймище з шарами пісковика, що оголилися по берегах. Такий результат безвідповідальної діяльності окупаційної влади.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованої НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа. Як угруповання «ДНР» та її російські куратори намагаються вирішити проблему, створену своїми ж руками, — «Новини Донбасу» стежать онлайн.