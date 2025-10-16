Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Атака дронів знеструмила селища у Волгоградській та Воронезькій областях
16 жовтня 2025, 08:38

Атака дронів знеструмила селища у Волгоградській та Воронезькій областях

Внаслідок атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії порушено електропостачання кількох населених пунктів Волгоградської та Воронезької областей.

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, сили ППО РФ відбили масований удар дронів, проте уламки одного з апаратів впали на територію підстанції ЛЕП «Балашовская» в Новомиколаївському районі. 

В результаті виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджень житлових будинків і постраждалих не зафіксовано..

Глава Воронезької області Олександр Гусєв уточнив, що кілька населених пунктів регіону залишилися без світла через наслідки атаки БПЛА в сусідньому регіоні. Електропостачання відновлюють аварійні служби.

ТЕГИ

Місця
Воронезька область Волгоградська область
Інше
Електропостачання Атака БПЛА

