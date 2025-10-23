Води немає, тепла також: в окупованому Маріуполі зупинилися котельні

Окупаційна влада Маріуполя у захопленій частині Донецької області знову показала свою «турботу» про мешканців — цього разу звинувативши їх у проблемах із опаленням.



Три котельні в Іллічівському районі міста зупинили роботу через несанкціонований відбір води із систем опалення. В результаті без тепла залишилися 21 багатоквартирний будинок, школа та дитячий садок. Водночас, як і раніше, вода у дефіциті — люди змушені шукати будь-якої можливості для виживання в умовах, створених окупаційною «владою».

Так званий «глава округу» Антон Кольцов заявив, що злив води із систем «незаконний» і нібито може призвести до розбалансування мереж, іржі в радіаторах та інших технічних проблем. Він також пригрозив, що подібні дії призведуть до нових відключень.

Поки окупаційні чиновники читають лекції про «правила експлуатації опалення», мешканці залишаються без елементарного — без води та тепла. Замість того, щоб вирішувати проблему постійного вододефіциту, російська адміністрація Маріуполя зайнята пошуком винних серед самих городян.



Як зазначають місцеві жителі у соцмережах, в умовах, коли вода подається за графіком чи зовсім відсутня, людям просто не залишається вибору. Але окупанти вважають за краще не бачити очевидного — їхня система управління зруйнована, а місто, яке вони обіцяли «відновити», досі живе у руїні.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованого НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа.