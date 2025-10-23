Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные

Оккупационные власти Мариуполя в захваченной части Донецкой области вновь показали свою «заботу» о жителях — на этот раз обвинив их в проблемах с отоплением.



Три котельные в Ильичевском районе города остановили работу из-за несанкционированного отбора воды из систем отопления. В результате без тепла остались 21 многоквартирный дом, школа и детский сад. При этом вода, как и прежде, в дефиците — люди вынуждены искать любую возможность для выживания в условиях, созданных оккупационной «властью».

Так называемый «глава округа» Антон Кольцов заявил, что слив воды из систем «незаконен» и якобы может привести к разбалансировке сетей, ржавчине в радиаторах и другим техническим проблемам. Он также пригрозил, что подобные действия приведут к новым отключениям.

Пока оккупационные чиновники читают лекции о «правилах эксплуатации отопления», жители остаются без элементарного — без воды и тепла. Вместо того чтобы решать проблему постоянного вододефицита, российская администрация Мариуполя занята поиском виноватых среди самих горожан.



Как отмечают местные жители в соцсетях, в условиях, когда вода подается по графику или вовсе отсутствует, людям просто не остается выбора. Но оккупанты предпочитают не видеть очевидного — их система управления разрушена, а город, который они обещали «восстановить», до сих пор живет в разрухе.

Напомним, ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа.