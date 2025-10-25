Лише з початку року Росія випустила близько 770 балістичних ракет і понад 50 «кинджалів» — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме через такі атаки Україна приділяє особливу увагу системам Patriot, щоб мати можливість захистити міста.



«Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не повинна залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Все можна зробити: партнери мають необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти у захисті України», — заявив глава держави.



Зеленський додав, що на російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 25 жовтня запустила по Україні дев'ять ракет і 62 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 54 цілі.

