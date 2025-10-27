ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку й утримують Покровськ

Сили оборони України досягають успіхів на Добропільському напрямку — вдається остаточно ліквідувати оточені підрозділи противника, повідомляє офіцер із позивним «Алекс».
«Поки що тенденція там досить непогана, але все далеко від ідеалу, адже нам потрібно рятувати Покровськ; якщо впаде Покровськ — те саме чекає і Мирноград», — йдеться в повідомленні.
За словами офіцера, «кишеня немаленька, і перебувати там не дуже приємно: логістика не доходить до всіх ділянок, тому навіть заїзд туди — вже щось на зразок квесту».
Тим часом на Покровському напрямку українські військові зупинили 34 штурмові дії агресора в районах 13 населених пунктів.
Крім того, минулої доби на лінії фронту зафіксовано 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ. Російська армія намагається просунутися під Торським та Дронівкою.
