У Києві попрощалися з журналістами FREEДОМ, які загинули в Краматорську

Сьогодні, 27 жовтня, у Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з кореспонденткою телеканалу FREEДОМ Оленою Губановою (Оленою Грамовою) та оператором Євгеном Кармазіним.

Попрощатися з журналістами, які загинули внаслідок російської атаки дроном в Краматорську, прийшли їхні рідні, друзі та колеги.

Світла пам'ять Олені та Євгену.

Допомогти коштами сім'ям журналістів можна у Monobank за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/4w4HhM2xgf



Нагадаємо, що журналістів телеканалу Freedom убив російський безпілотник «Ланцет».