«Поехали снимать вчерашний обстрел»: в полиции рассказали первые подробности гибели журналистов телеканала Freedom в Краматорске

Последствия удара по авто с журналистами телеканала Freedom в Краматорске. Фото: Донецкая ОВА

Журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин погибли в городе Краматорск утром 23 октября. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, они поехали снимать вчерашний обстрел.



«Прилетел дрон. Двое погибли на месте, еще одного представителя СМИ доставили в больницу», – рассказал Дяченко.

Напомним, что журналистов телеканала Freedom убил российский беспилотник «Ланцет».