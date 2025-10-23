«Поїхали знімати вчорашній обстріл»: у поліції розповіли перші подробиці загибелі журналістів телеканалу Freedom у Краматорську

Наслідки удару по авто із журналістами телеканалу Freedom у Краматорську. Фото: Донецька ОВА

Журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули у місті Краматорськ вранці 23 жовтня. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, вони поїхали знімати вчорашній обстріл.



«Прилетів дрон. Двоє загинули на місці, ще одного представника ЗМІ доправили до лікарні», – розповів Дяченко.

Нагадаємо, що журналістів телеканалу Freedom вбив російський безпілотник «Ланцет».