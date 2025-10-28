Ханженківське водосховище на Донеччині знову наповнюється після літнього обміління

Ханженківське водосховище після опадів знову наповнюється водою

У тимчасово окупованій частині Донецької області почало помітно наповнюватись Ханженківське водосховище, яке влітку сильно обміліло. Місцеві жителі зазначають, що рівень води відчутно підвищився і висувають різні версії того, що відбувається.



За їхніми словами, можливими причинами стали рясні дощі останніх тижнів або перекидання води з Монахівського кар'єру. Не виключено, що на наповнення водоймища вплинули обидва фактори одночасно.

Раніше повідомлялося, що ще в серпні водосховище знаходилося на мінімальному рівні, а його береги сильно оголилися. При цьому восени в Донецьку зафіксовано рекорд за кількістю опадів — такого показника не спостерігалося вже 65 років. Синоптики не виключають, що саме це стало однією із причин зростання рівня води у Ханженківському водосховищі.

Нагадаємо, влітку у керівництві угруповання «ДНР» відзвітували про будівництво Монахівського водопроводу. Він призначений для перекачування води з Монахівського кар'єру до Ханженківського водосховища з метою покращити водопостачання Донецька та Макіївки.