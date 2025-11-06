ЗСУ вночі уразили базу зберігання «шахедів» у Донецьку та резервуари з паливом у Криму

Наслідки удару по базі зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 листопада підрозділи Сил оборони України уразили базу зберігання, комплектування та запуску БПЛА «Шахед» на території аеропорту в окупованому Донецьку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За даними об'єктивного контролю, на території об'єкта зафіксували вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ та артилерії, Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Також українська армія уразила три об'єкти з ПММ у захопленому Криму. Так, на нафтобазі у селищі Гвардійське зафіксували успішне влучання у резервуар та цистерни з ПММ на сливо-наливній естакаді. На двох базах ПММ у Сімферополі уражені резервуарні парки. Загорілися резервуари з паливом.

Нагадаємо, що вночі 6 листопада безпілотники атакували одну з найпотужніших ДРЕС у Росії.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко