«Европейская Солидарность» Петра Порошенко запускает процедуру отставки правительства — комментарий Зеленского
11 ноября 2025, 07:00

«Европейская Солидарность» Петра Порошенко запускает процедуру отставки правительства — комментарий Зеленского

Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ. Скриншот Владимир Зеленский прокомментировал расследование НАБУ. Скриншот

В своем вечернем обращении 10 ноября Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование Национального антикоррупционного бюро относительно «Энергоатома» и после обысков антикоррупционного ведомства у Тимура Миндича.

Президент заявил, что «все действия против коррупции имеют значение», и подчеркнул, что каждый, кто участвовал в коррупционных схемах в энергетике, должен понести ответственность. Он также поручил Кабинету Министров оказывать полное содействие следствию.

Ранее партия «Европейская Солидарность» выступила с заявлением о запуске процедуры отставки правительства. Партия обвинила власть в коррупционных схемах.

«Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте каждый день погибали лучшие, в тылу работала другая “батарея” — та, что заряжала карманы избранных», — говорится в заявлении политсилы.

По данным «Европейской Солидарности», речь идет о сотнях миллионов долларов, которые могли быть направлены на защиту энергетической инфраструктуры, но оказались в «схемах Энергоатома». Оппозиция обвиняет Тимура Миндича — совладельца «Квартала 95» — в контроле ключевых финансовых потоков.

«Миндич — это не просто совладелец “Квартала”. Это человек, который влияет на телемарафон, контролирует потоки от “Центрэнерго” до Фонда госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже “строил” фортификации через подрядчика Пронина. Строил, разумеется, только схемы», — говорится в заявлении.

По словам представителей партии, объемы концентрации денежных потоков «в одних руках» в Украине еще не имели прецедентов. В заявлении также звучит вопрос: каким образом Тимур Миндич смог спокойно покинуть Украину, тогда как, по утверждению «Европейской Солидарности», депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где они просят партнеров помочь восстановить энергосистему страны.

Политическая сила требует от Владимира Зеленского «четкой и действенной реакции» на события, которые, по мнению партии, «тянут на государственную измену». «Иначе мы потеряем доверие партнеров, без которого Украина обречена», — говорится в обращении.

Партия объявила о начале процедуры отставки действующего правительства, которое она называет «непрофессиональным и коррумпированным». «Мы призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения», — отмечается в заявлении.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники выстроили невиданную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на «Энергоатом».

Автор: выпускающая редактор «Новостей Донбасса» Наталья Нестеренко

