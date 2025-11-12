Старостинські округи Дружківської громади залишилися без світла, Олексієво-Дружківський — частково без газу

Внаслідок російських обстрілів усі старостинські округи Дружківської громади Донеччини залишилися без світла. Через обстріл Олексієво-Дружківський округ частково перебуває без газопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«За висновками фахівців ДТЕК Донецькі електромережі, обладнання зазнало суттєвих пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів і потребує масштабного та тривалого ремонту. Підстанція, від якої харчується Олексієво-Дружківка, розташована у зоні підвищеної небезпеки – тому виїзд ремонтних бригад поки що неможливий», — йдеться у повідомленні.



Відновлення газопостачання заплановане наступного тижня.



Раніше ми писали, що в Україні збережуться відключення електроенергії щонайменше до завершення опалювального сезону.