Армія РФ по всій «сірій зоні» тисне на Лиман: у DeepState розповіли про ситуацію поблизу міста

Ситуація поблизу Лиману. Фото: карта DeepState

Російська армія по всій «сірій зоні» продовжує тиск на місто Лиман Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Однак, за даними аналітиків, останнім часом вдалося стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти ЗС РФ.



«Зокрема, вдалося запобігти швидкій інфільтрації росіян у Лиман. Однак їх постійний тиск та кількісна перевага можуть будь-якої миті змінити ситуацію. Також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та селищем Ямпіль у напрямку сіл Діброва та Старий Караван. Були здійснені фіксація та ліквідація кількох груп у районі цих населених пунктів, особливо Діброви. Поки що вдалося зачистити місцевість від противника і заблокувати його прохід дорогою Лиман-Сіверськ. Противник намагається обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи усі можливі слабкі місця в обороні», – розповіли у проєкті.



У DeepState заявили, що склалася несприятлива ситуація на схід від Ямполя.



«Там противник затягується в посадки, облаштовує свої позиції й здійснює постійні спроби залазити у селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов», – додали аналітики.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ поблизу Ямполя.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко