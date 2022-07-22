«ДНР теж вирішила заблокувати Google

Угруповання «ДНР» вирішило заблокувати доступ до пошукової системи Google на підконтрольній їй території. Про це повідомив голова «ДНР» Денис Пушилін.



У себе в телеграм-каналі він написав, що «відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації».



Пушилін стверджує, що «на передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим — пошукова система Google», яка нібито «відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу».



«Вважаю, що з такою ситуацією більше не варто миритися. Нами ухвалено рішення про блокування Google на території ДНР», - повідомив Пушилін.



Він додав, що якщо Google "перестане проводити свою злочинну політику і повернеться в русло закону, моралі та здорового глузду, для його роботи не буде жодних перешкод".



Пушилін фактично визнав, що рішення про блокування Google на Донбасі було ухвалено спільно з керівництвом Росії. «Керівництво Росії та Донецької Народної Республіки робить кроки щодо комплексного забезпечення безпеки та всебічного захисту населення Донбасу», — написав він.



Напередодні про блокування Google оголосило угруповання «ЛНР».



Поки що незрозуміло, як саме буде заблоковано Google на Донбасі і чи торкнеться блокування доступу до інших сервісів американської компанії — наприклад, до YouTube.



На початку червня «ДНР» та «ЛНР» заблокували доступ до месенджера Viber , а у травні — до соцмереж Facebook і Instagram .