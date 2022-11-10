У Донецьку вночі снаряд влучив у квартиру, є загиблий та поранена

В окупованому Донецьку

Вночі та рано вранці окупований Донецьк неодноразово потрапляв під обстріли. Про це заявив «мер» міста Олексій Кулемзін.



За його словами, постраждали Петровський, Куйбишевський та Кіровський райони. Напередодні у Петрівському районі зафіксовано пряме влучення снаряда у магазин: будівля згоріла. Також пошкодження — у багатоквартирному житловому будинку.



Крім того, вночі снаряд влучив у квартиру багатоповерхівки по вулиці Вахрушева в Куйбишевському районі.



«Загинув чоловік 2002 року народження. Жінка 1981 р.н. з осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні №17», — повідомив Кулемзін.

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