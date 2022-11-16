По всей Украине сегодня будут плановые и аварийные отключения электроэнергии

«Укрэнерго» планирует сегодня, 16 ноября, почасовые отключения электроэнергии и дополнительно к ним аварийные по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба национальной компании.



В «Укрэнерго» попросили с пониманием отнестись к увеличению времени ограничений электроснабжения, ситуация с которым усугубилась из-за массированных ракетных ударов и похолодания.



Жителей Украины призвали сделать необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.



В компании отметили, что ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы уже после шестой прицельной ракетной атаки России по энерегообъектам.



Сегодня утром президент Владимир Зеленский сообщил, что энергетики и спасатели ночью устраняли последствия массированной ракетной атаки войск РФ, большинство абонентов уже подключены