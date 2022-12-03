Опублікований супутниковий знімок шпиталю в Маріуполі, його будували військові РФ

В окупованому Маріуполі неподалік центру зведено велику будівлю. Супутникову фотографію опублікувала компанія Maxar.



Наголошується, що новий U-подібний комплекс розташований у північній частині центру міста. На його даху є логотип російської армії у вигляді зірки та напис: «Армія Росії — мешканцям Маріуполя».

У будівлі, найімовірніше, зараз розміщується військовий шпиталь. Зокрема, Військово-будівельний комплекс Міноборони Росії на початку серпня анонсував будівництво шпиталю на вулиці Бахмутській, на місці лікарні швидкої допомоги. А наприкінці вересня, як заявили в угрупуванні «ДНР», роботи було закінчено та було відкрито багатофункціональний медичний центр.