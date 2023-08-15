У Слов'янську війська РФ знову обстріляли завод «Зевс Кераміка»

Наслідки удару по Зевс Кераміці 15 серпня. Фото: Вадим Лях

У Слов'янську Донецької області внаслідок нічного удару з боку військ Росії знову постраждав завод «Зевс Кераміка». Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



З його слів, обійшлося без жертв.



«Приблизно о 4:00 у місті пролунали вибухи. Попередньо обстріл вівся ракетами С-300», — зазначив Лях.

Також вночі російські війська завдали ракетних ударів по сусідньому Краматорську. Перший удар прийшовся по оптовій торговій базі, внаслідок чого двоє людей загинули, один поранений. Другого удару було завдано по промзоні міста.

Попередній ракетний удар по «Зевс Кераміці» війська РФ завдали 5 травня . Збитки було завдано як будинкам, так і дорогому обладнанню італійського виробництва.



Генеральний директор «Зевс Кераміки» розповідав «Новинам Донбасу» , що на підприємстві ведуться роботи з оцінки збитків для подальшого подання судового позову.