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Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на сумму более 1 миллиарда долларов

06 сентября 2023, 12:07

Блинкен объявит о новом пакете помощи Украине на сумму более 1 миллиарда долларов

Ожидается, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе этого визита подтвердит передачу нового пакета помощи, часть средств которого будет направлена на безопасность. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает издание CNN.

Государственный секретарь не стал комментировать будет ли новый пакет поддержки включать боеприпасы с обедненным ураном. Блинкен прибыл в Киев в среду утром после ночной поездки на поезде из Польши.

«Мы хотим увидеть и услышать, как ВСУ намерены продвигаться вперед в ближайшие недели», — сказал чиновник.

Он также добавил, что США видят, что страна добилась впечатляющих успехов на юге и на востоке в последние дни. 

Напомним, что перед визитом государственного секретаря, российские оккупанты сегодня ночью, 6 сентября, в очередной раз атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

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