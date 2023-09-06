Блінкен оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму понад 1 мільярд доларів

Очікується, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час цього візиту підтвердить передачу нового пакету допомоги, частину коштів якого буде спрямовано на безпеку. Про це із посиланням на американських чиновників повідомляє видання CNN.



Державний секретар не став коментувати, чи буде новий пакет підтримки включати боєприпаси зі збідненим ураном. Блінкен прибув до Києва в середу вранці після нічної подорожі на поїзді з Польщі.



«Ми хочемо побачити й почути, як ЗСУ мають намір просуватися вперед найближчими тижнями», - сказав чиновник.



Він також додав, що США бачать, що країна досягла вражаючих успіхів на півдні та на сході в останні дні.

Нагадаємо, що перед візитом державного секретаря, російські окупанти сьогодні вночі, 6 вересня, вкотре атакували Україну ракетами та ударними дронами.