Аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — вид из космоса

Журналисты проекта «Схемы» опубликовали спутниковые фото, на которых заметны места поражения после ударов по аэродрому в Бердянске.



На снимках Planet Labs за 18 октября — часть взлетной полосы аэропорта, на которой ранее располагались вертолеты российских оккупационных войск.

Как сообщалось, в ночь на 17 октября украинские военные провели операцию по поражению аэродромов в оккупированных Бердянске и Луганске. Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина впервые выпустила ракеты ATACMS по российским военным. По данным газеты, американские ракеты были тайно переброшены в Украину несколько дней назад.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и намекнул, что ракеты ATACMS теперь есть у Украины.



А Белый дом официально подтвердил, что Украина недавно получила дальнобойные ракеты ATACMS в модификации, которая имеет дальность 165 километров.



Впоследствии главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал работу баллистических ракет ATACMS.