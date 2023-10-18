Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — вид з космосу

Журналісти проекту «Схеми» опублікували супутникові фото, на яких помітні місця поразки після ударів по летовищу в Бердянську.



На знімках Planet Labs за 18 жовтня частина злітної смуги аеропорту, на якій раніше розташовувалися вертольоти російських окупаційних військ.

Як повідомлялося, у ніч на 17 жовтня українські військові провели операцію з ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна вперше випустила ракети ATACMS щодо російських військових. За даними газети, американські ракети були таємно перекинуті в Україну кілька днів тому.



Президент Володимир Зеленський подякував США за допомогу і натякнув, що ракети ATACMS тепер мають Україну.



Білий дім офіційно підтвердив, що Україна нещодавно отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів.



Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS.