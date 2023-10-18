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Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — вид з космосу

18 жовтня 2023, 21:50

Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — вид з космосу

Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — вид з космосу

Журналісти проекту «Схеми» опублікували супутникові фото, на яких помітні місця поразки після ударів по летовищу в Бердянську.

На знімках Planet Labs за 18 жовтня частина злітної смуги аеропорту, на якій раніше розташовувалися вертольоти російських окупаційних військ.

Як повідомлялося, у ніч на 17 жовтня українські військові провели операцію з ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна вперше випустила ракети ATACMS щодо російських військових. За даними газети, американські ракети були таємно перекинуті в Україну кілька днів тому.

Президент Володимир Зеленський подякував США за допомогу і натякнув, що ракети ATACMS тепер мають Україну.

Білий дім офіційно підтвердив, що Україна нещодавно отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS.

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