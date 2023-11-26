Одеську область накрив снігопад: відбулося майже 50 аварій

На Одещині майже 50 ДТП, у тому числі з автобусами. Фото: поліція

Одеську область заміла снігом, внаслідок негоди сталося майже 50 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Станом на 11:00 до поліції надійшло 48 повідомлень про ДТП, загиблих та госпіталізованих немає. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів», — йдеться у повідомленні.

Так, один з таких автобусів, що рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади, з'їхав у кювет. Дев'ятнадцять пасажирів та два водії не постраждали.





Крім того, автобус Бухарест-Одеса з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей та двоє водіїв, застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське. Співробітники поліції та ДСНС також евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали притулок.



Нагадаємо, у Польщі у жахливій ДТП загинула 6-річна Єва з Рівненської області. Дівчинка разом із мамою та братиком їхали додому в Україну, щоб побачитися з батьком, який із перших днів вторгнення був на фронті.