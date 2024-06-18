Сили ППО України збили 10 російських БПЛА

Сили ППО України збили 10 російських безпілотників «шахед». Фото: Олещук/Telegram

У ніч проти 18 червня 2024 року противник атакував територію України десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Про це в Telegram повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях», - додав Олещук.



Раніше, 14 червня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА «Шахед».