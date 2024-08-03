Первое «золото» Украины на Олимпиаде-2024: Женская сборная по фехтованию выиграла турнир

Украинская женская команда выиграла «золото» Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях. Кадр из трансляции «Суспільне спорт»

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле одержала победу в финале Олимпийских игр в командном турнире.



Украина соревновалась с Республикой Кореей и победила со счетом 45:42.



В составе украинской сборной выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.







Для Харлан это вторая награда Олимпиады-2024 после бронзы в индивидуальных соревнованиях.



Таким образом, Харлан заработала шестую олимпийскую медаль в карьере — это рекорд среди украинских спортсменов и спортсменок.