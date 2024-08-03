Первое «золото» Украины на Олимпиаде-2024: Женская сборная по фехтованию выиграла турнир

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле одержала победу в финале Олимпийских игр в командном турнире.
Украина соревновалась с Республикой Кореей и победила со счетом 45:42.
В составе украинской сборной выступали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.
Для Харлан это вторая награда Олимпиады-2024 после бронзы в индивидуальных соревнованиях.
Таким образом, Харлан заработала шестую олимпийскую медаль в карьере — это рекорд среди украинских спортсменов и спортсменок.
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