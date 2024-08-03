Перше «золото» України на Олімпіаді-2024: Жіноча збірна з фехтування виграла турнір

Українська жіноча команда виграла «золото» Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях. Кадр із трансляції «Суспільне спорт»

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі здобула перемогу у фіналі Олімпійських ігор у командному турнірі.



Україна змагалася з Республікою Кореєю та перемогла з рахунком 45:42.



У складі української збірної виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.







Для Харлан це друга нагорода Олімпіади-2024 після бронзи в індивідуальних змаганнях.



Таким чином, Харлан заробила шосту олімпійську медаль у кар'єрі — це рекорд серед українських спортсменів та спортсменок.