Перше «золото» України на Олімпіаді-2024: Жіноча збірна з фехтування виграла турнір

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі здобула перемогу у фіналі Олімпійських ігор у командному турнірі.
Україна змагалася з Республікою Кореєю та перемогла з рахунком 45:42.
У складі української збірної виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
Для Харлан це друга нагорода Олімпіади-2024 після бронзи в індивідуальних змаганнях.
Таким чином, Харлан заробила шосту олімпійську медаль у кар'єрі — це рекорд серед українських спортсменів та спортсменок.
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