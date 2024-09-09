Украинские войска, дислоцированные в Донецкой области, несут большие потери на фоне продвижения российских сил. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Так, солдат Юрий из 59-й бригады, участвующей в боях близ Украинска, рассказал изданию о «значительных потерях» ВСУ.

По его словам, украинское командование перебросило подкрепление на помощь его соединению, но то вскоре понесло большие потери из-за неопытности военнослужащих.

«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — сказал он.

Военнослужащие ВСУ сообщили изданию о риске попасть в окружение близ Курахово.

Украинские силы испытывают трудности со снабжением в этом районе, пишет журнал. Расстояние от Курахово до Украинска — порядка 12 км.

«Они [россияне] знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. По мнению его сослуживца Александра, подразделение в 2024 году потеряло больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев.

Курахово относится к Покровскому направлению, о сложной ситуации на котором неоднократно заявляли украинские власти. В Покровске соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.