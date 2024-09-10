Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область

10 сентября 2024, 23:45

Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область

Политика

10 сентября США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжающуюся военную поддержку Тегераном, включая недавнюю поставку баллистических ракет, России для ее агрессивной войны против Украины.

Общество

В захваченном городе Енакиево Донецкой области оккупанты задержали несовершеннолетнюю девушку, которая прикурила сигарету от «Вечного огня».

На оккупированной части Донецкой области россияне построят новую железнодорожную ветку для сокращения прохождения грузовых поездов из Ростова-на-Дону в Мариуполь и Волноваху, чтобы обойти необходимость подниматься к Илловайскому узлу. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, новая ветка пойдет через поселок Бойковское и дальше к соединению с веткой на территории РФ.

После терактов в СИЗО российского Ростова и Волгоградской исправительной колонии сотрудники ФСИН РФ начали предлагать иностранцам отбывать наказание на родине. Так, правозащитник Иван Асташин рассказал изданию «Важные истории». об осужденном еще до полномасштабного вторжения украинце, безуспешно пытавшимся все это время попасть на родину. Сейчас ему наконец предложили написать заявление и отправиться отбывать оставшийся срок в Украине.

Во временно оккупированном Донецке со стрельбой задержали мужчину, который ранил «полицейского».

В Лимане Донецкой области остается 4131 человек, кроме того, продолжает жить один ребенок, хотя местные власти объявили о принудительной эвакуации.

В прифронтовом селе Невское Луганской области еще остаются 17 человек. Оккупационная армия РФ ежедневно атакует населенный пункт с разных видов вооружения.

Боевые действия

По данным украинского аналитического проекта DeepState, российские силы продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении, возле Новогродовки на Покровском направлении и возле Угледара.

В американском Институте изучения войны сообщили, что ВСУ недавно возобновили позиции на Северском направлении. Украинские силы недавно вернули позиции в восточной части села Ивано-Дарьевка. Село находится юго-восточнее города Северск Донецкой области.

Российские оккупанты обстреляли село Гнатовка Донецкой области, погиб мужчина, ранена женщина. Росармия начала атаковать Краматорск авиабомбами. Так, на город скинули две ФАБ-250 с модулями УМПК — есть повреждения на территории промышленного объекта. Также повредили шахту на Донетчине: один человек пострадал.

Российские военные установили свой флаг на здании детского сада в поселке Гродовка под городом Покровск Донецкой области. «Новости Донбасса» верифицировали запись с помощью Google Earth – на видео действительно детский сад в центре Гродовки. Украинская сторона ситуацию на этом участке пока не комментировала.

Военные 71-й егерской бригады ВСУ сорвали атаку армии РФ на Покровском направлении.

В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области. В прокремлевском Телеграм-канале Mash утверждают, что войска РФ продвинулись более чем на 10 км. Там также заявили о «взятии под контроль села Гордеевка».

Новости Донбасса в видеоформате:



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
11:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
20:37
«Парты героев» в Мелитополе, коммунальные проблемы в Донецке, кадры из Соледара: дайджест из оккупации ►
19:44
Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»
11:58
Военные РФ пытаются захватить Угледар и Курахово с целью растянуть силы ВСУ
все новости
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
23:24
Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
22:44
В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
21:43
В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
19:40
Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
17:58
Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
17:39
Украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи Северска на Донетчине – ISW
17:12
Премьер рассказал, сколько семей получили жилье по программе «єВідновлення»
16:45
Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города
16:31
Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием
16:10
Осужденных в России украинцев хотят отправлять на родину отбывать срок
15:59
В Константиновке будет приостановлена подача воды: дата и причина
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
15:11
Войска РФ ударили по селу в Покровском районе: погиб мужчина
14:58
Россияне атаковали Покровск: жители частично остались без газа
14:40
В Лимане остается более 4000 человек и один ребенок — ГВА
13:14
Войска РФ начали бить по Краматорску авиабомбами
12:19
В Константиновке прозвучали взрывы: местные жители сообщают о «прилетах»
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по месту скопления российских штурмовиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
10 сентября, 23:24
Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
10 сентября, 19:40
Уничтоженный «Солнцепек» возле Часов Яра. Фото: кадр из видео Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
10 сентября, 17:58
Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ
10 сентября, 08:56
Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
09 сентября, 17:07
Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
09 сентября, 15:48

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор