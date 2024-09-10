Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область

Политика



10 сентября США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжающуюся военную поддержку Тегераном, включая недавнюю поставку баллистических ракет, России для ее агрессивной войны против Украины.



Общество



В захваченном городе Енакиево Донецкой области оккупанты задержали несовершеннолетнюю девушку, которая прикурила сигарету от «Вечного огня».



На оккупированной части Донецкой области россияне построят новую железнодорожную ветку для сокращения прохождения грузовых поездов из Ростова-на-Дону в Мариуполь и Волноваху, чтобы обойти необходимость подниматься к Илловайскому узлу. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, новая ветка пойдет через поселок Бойковское и дальше к соединению с веткой на территории РФ.



После терактов в СИЗО российского Ростова и Волгоградской исправительной колонии сотрудники ФСИН РФ начали предлагать иностранцам отбывать наказание на родине. Так, правозащитник Иван Асташин рассказал изданию «Важные истории». об осужденном еще до полномасштабного вторжения украинце, безуспешно пытавшимся все это время попасть на родину. Сейчас ему наконец предложили написать заявление и отправиться отбывать оставшийся срок в Украине.



Во временно оккупированном Донецке со стрельбой задержали мужчину, который ранил «полицейского».



В Лимане Донецкой области остается 4131 человек, кроме того, продолжает жить один ребенок, хотя местные власти объявили о принудительной эвакуации.



В прифронтовом селе Невское Луганской области еще остаются 17 человек. Оккупационная армия РФ ежедневно атакует населенный пункт с разных видов вооружения.



Боевые действия



По данным украинского аналитического проекта DeepState, российские силы продвинулись в Красногоровке на Кураховском направлении, возле Новогродовки на Покровском направлении и возле Угледара.



В американском Институте изучения войны сообщили, что ВСУ недавно возобновили позиции на Северском направлении. Украинские силы недавно вернули позиции в восточной части села Ивано-Дарьевка. Село находится юго-восточнее города Северск Донецкой области.



Российские оккупанты обстреляли село Гнатовка Донецкой области, погиб мужчина, ранена женщина. Росармия начала атаковать Краматорск авиабомбами. Так, на город скинули две ФАБ-250 с модулями УМПК — есть повреждения на территории промышленного объекта. Также повредили шахту на Донетчине: один человек пострадал.



Российские военные установили свой флаг на здании детского сада в поселке Гродовка под городом Покровск Донецкой области. «Новости Донбасса» верифицировали запись с помощью Google Earth – на видео действительно детский сад в центре Гродовки. Украинская сторона ситуацию на этом участке пока не комментировала.



Военные 71-й егерской бригады ВСУ сорвали атаку армии РФ на Покровском направлении.



В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области. В прокремлевском Телеграм-канале Mash утверждают, что войска РФ продвинулись более чем на 10 км. Там также заявили о «взятии под контроль села Гордеевка».



Новости Донбасса в видеоформате:







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