Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область

10 вересня 2024, 23:45

Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область

Політика

США ввели санкції проти Ірану у відповідь на військову підтримку Тегераном, включаючи нещодавнє постачання балістичних ракет, Росії для її агресивної війни проти України.

Суспільство

 У захопленому місті Єнакієвому на Донеччині окупанти затримали неповнолітню дівчину, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню».

На окупованій частині Донецької області росіяни збудують нову залізничну гілку для скорочення проходження вантажних поїздів з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи, щоб оминути необхідність підніматися до Іловайського вузла. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, нова гілка піде через селище Бойківське і далі до з'єднання з гілкою на території РФ.

Після терактів у СІЗО російського Ростова та Волгоградської виправної колонії співробітники ФСВП РФ почали пропонувати іноземцям відбувати покарання на батьківщині. Так, правозахисник Іван Асташин розповів виданню "Важливі історії" про засудженого ще до повномасштабного вторгнення українця, котрий безуспішно намагався весь цей час потрапити на батьківщину. Зараз йому нарешті запропонували написати заяву і відправитися відбувати термін в Україні.

У тимчасово окупованому Донецьку зі стріляниною затримали чоловіка, який поранив поліцейського.

У Лимані Донецької області залишається 4131 особа, крім того, продовжує жити одна дитина, хоча місцева влада оголосила про примусову евакуацію.

У прифронтовому селі Невське на Луганщині ще залишаються 17 людей. Окупаційна армія РФ щодня атакує населений пункт із різних видів озброєння.

Бойові дії

 За даними українського аналітичного проекту DeepState, російські сили просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку, біля Новогродівки на Покровському напрямку та біля Вугледару.

В американському Інституті вивчення війни повідомили , що ЗСУ нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку. Українські сили нещодавно повернули позиції у східній частині села Івано-Даріївка. Село знаходиться на південний схід від міста Сіверськ Донецької області.

Російські окупанти обстріляли село Гнатівка Донецької області, загинув чоловік, поранено жінку. Росармія почала атакувати Краматорськ авіабомбами. Так, на місто скинули дві ФАБ-250 із модулями УМПК – є пошкодження на території промислового об'єкту. Також пошкодили шахту на Донеччині: одна людина постраждала.

Російські військові встановили свій прапор на будівлі дитячого садка у селищі Гродівка під містом Покровськ Донецької області. «Новини Донбасу» верифікували запис за допомогою Google Earth – на відео справді дитячий садок у центрі Гродівки. Українська сторона ситуацію на цій ділянці поки що не коментувала.

Військові 71-ї єгерської бригади ЗСУ зірвали атаку армії РФ на Покровському напрямку.

У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу » у Курській області. У прокремлівському телеграм-каналі Mash стверджують, що війська РФ просунулися більш ніж на 10 км. Там також заявили про «взяття під контроль села Гордіївка».

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:20
Населені пункти Донецької області 17 разів зазнали російських обстрілів за добу
08:23
Російські війська захопили ще одне село на Донеччині
22:00
Головне за день: Удар по Миколаївці. Освіта для дітей-переселенців
16:59
На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах
00:46
Росіяни окупували ще одне село у Покровському районі — DeepState
23:52
Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград
22:00
На околиці Донецька під обстрілом постраждали кілька людей
20:37
«Парти героїв» у Мелітополі, комунальні проблеми у Донецьку, кадри із Соледара: дайджест з окупації ►
19:44
Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»
11:58
Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ
усі новини
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
23:24
Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
22:44
У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу» у Курській області
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
21:43
У відповідь на передачу Росії балістичних ракет: США ввели санкції проти Ірану
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
19:40
Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
17:58
Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
17:39
Українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу Сіверська на Донеччині – ISW
17:17
Прем`єр розповів, скільки сімей одержали житло за програмою «єВідновлення»
16:45
Російська армія вдарила по Краматорську: під обстрілом опинилась промзона міста
16:31
Байден обговорить з прем`єром Британії дозвіл ЗСУ на удари по РФ далекобійною зброєю
16:10
Засуджених у Росії українців хочуть відправляти на батьківщину відбувати термін
15:59
У Костянтинівці буде призупинено подачу води: дата і причина
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
15:11
Війська РФ вдарили по селу в Покровському районі: загинув чоловік
14:58
Росіяни атакували Покровськ: мешканці частково залишилися без газу
14:40
У Лимані залишається понад 4000 осіб і одна дитина — МВА
13:14
Війська РФ почали бити по Краматорську авіабомбами
12:19
У Костянтинівці пролунали вибухи: місцеві жителі повідомляють про «прильоти»
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
10 вересня, 23:24
Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
10 вересня, 19:40
Знищений «Сонцепек» біля Часового Яру. Фото: кадр із відео Прямо в момент пусків: ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Сонцепек» біля Часового Яру
10 вересня, 17:58
Уламки збитого безпілотника потрапили в багатоповерхівку під Москвою. Фото: Baza Дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька регіонів РФ
10 вересня, 08:56
Порятунок жителів Мирнограду та Гродівки. Фото: кадр із відео Поранені пройшли 10 км: поліцейські під обстрілами росіян врятували мешканців Мирнограду та Гродівки на Донеччині
09 вересня, 17:07
Пожежники загасили пожежу у місті Курахове. Фото: ДСНС Удар по Кураховому з РСЗВ та артилерії: рятувальники ліквідували велику пожежу
09 вересня, 15:48
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір