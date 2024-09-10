Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область

Політика



США ввели санкції проти Ірану у відповідь на військову підтримку Тегераном, включаючи нещодавнє постачання балістичних ракет, Росії для її агресивної війни проти України.



Суспільство



У захопленому місті Єнакієвому на Донеччині окупанти затримали неповнолітню дівчину, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню».



На окупованій частині Донецької області росіяни збудують нову залізничну гілку для скорочення проходження вантажних поїздів з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи, щоб оминути необхідність підніматися до Іловайського вузла. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, нова гілка піде через селище Бойківське і далі до з'єднання з гілкою на території РФ.



Після терактів у СІЗО російського Ростова та Волгоградської виправної колонії співробітники ФСВП РФ почали пропонувати іноземцям відбувати покарання на батьківщині. Так, правозахисник Іван Асташин розповів виданню "Важливі історії" про засудженого ще до повномасштабного вторгнення українця, котрий безуспішно намагався весь цей час потрапити на батьківщину. Зараз йому нарешті запропонували написати заяву і відправитися відбувати термін в Україні.



У тимчасово окупованому Донецьку зі стріляниною затримали чоловіка, який поранив поліцейського.



У Лимані Донецької області залишається 4131 особа, крім того, продовжує жити одна дитина, хоча місцева влада оголосила про примусову евакуацію.



У прифронтовому селі Невське на Луганщині ще залишаються 17 людей. Окупаційна армія РФ щодня атакує населений пункт із різних видів озброєння.



Бойові дії



За даними українського аналітичного проекту DeepState, російські сили просунулися в Красногорівці на Курахівському напрямку, біля Новогродівки на Покровському напрямку та біля Вугледару.



В американському Інституті вивчення війни повідомили , що ЗСУ нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку. Українські сили нещодавно повернули позиції у східній частині села Івано-Даріївка. Село знаходиться на південний схід від міста Сіверськ Донецької області.



Російські окупанти обстріляли село Гнатівка Донецької області, загинув чоловік, поранено жінку. Росармія почала атакувати Краматорськ авіабомбами. Так, на місто скинули дві ФАБ-250 із модулями УМПК – є пошкодження на території промислового об'єкту. Також пошкодили шахту на Донеччині: одна людина постраждала.



Російські військові встановили свій прапор на будівлі дитячого садка у селищі Гродівка під містом Покровськ Донецької області. «Новини Донбасу» верифікували запис за допомогою Google Earth – на відео справді дитячий садок у центрі Гродівки. Українська сторона ситуацію на цій ділянці поки що не коментувала.



Військові 71-ї єгерської бригади ЗСУ зірвали атаку армії РФ на Покровському напрямку.



У Росії заявили про початок «масштабного контрнаступу » у Курській області. У прокремлівському телеграм-каналі Mash стверджують, що війська РФ просунулися більш ніж на 10 км. Там також заявили про «взяття під контроль села Гордіївка».



Новини Донбасу у відеоформаті:







Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.